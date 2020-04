Dainelli: “Vi racconto di quando Ribery minacciò di andarsene dopo essere stato squalificato”

In una diretta insieme al solito Sebastian Frey ha parlato l’ex capitano viola e attuale dirigente della Fiorentina Dario Dainelli. Queste le parole del responsabile dell’area tecnica viola: “Sono tanto contento di essere entrato in società. Con il cambio societario non ero molto sicuro perché eravamo comunque legati ai Della Valle. Oggi le strutture di allenamento sono totalmente diverse da quando ci allenavamo noi. Quando giocavamo avevamo un gruppo fantastico, oltre ad avere in squadra grandi giocatori. Vi racconto un aneddoto su Franck Ribery: quest’anno mentre era squalificato dopo la Lazio lui faceva lavoro differenziato. A un certo punto si girò verso la panchina tutto arrabbiato e ha disse “Ma io mi posso anche allenare con il gruppo eh! Ora me ne vado!” Lui se ne andò davvero. Poi l’ho inseguito e si mise a ridere, stava scherzando ma ci sono cascai in pieno”.

Poi alla domanda di Toni: “Dario ma prendete Messi?” l’ex difensore viola ha risposto scherzando: “Si, se si riduce un attimo lo stipendio lo prendiamo”. Poi anche un simpatico siparietto con Lupatelli: “Mi ricordo quando gli facevamo gol all’angolino e lui diceva: “Per quanto guadagno mi posso permettere di prendere le palle nel giro di un metro, mica più distanti”.