Dal Brasile confermano: la Fiorentina ha sondato una giovane promessa del Palmeiras

Secondo quanto si apprende da Uol Esporte la Fiorentina avrebbe davvero fatto dei sondaggi con il Palmeiras Ramon Cesar. L'”erede di Felipe Melo”, come viene battezzato in patria, ha un contratto che lo lega fino al 2022 ai colori biancoverdi.

Su questo, però, il 2002 ha una penale di 8 milioni di euro in caso di vendita a società non brasiliane e di 7 in caso di cessione locale. La Fiorentina, intanto, ha sondato il terreno, vedremo gli sviluppi. Sicuramente Ramon Cesar è uno di quei giovani prospetti di cui parlano tanto bene in Brasile.