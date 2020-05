Dal caso Lazio al caldo: tutte le preoccupazioni di Iachini in vista della ripresa

Giuseppe Iachini, scrive il Corriere Fiorentino, è preoccupato per il modo in cui il mondo del calcio sta affrontando la fase della ripresa. Dopo due mesi in cui i giocatori si sono allenati nelle loro case, il rischio è di incappare in fastidi muscolari non appena si aumenteranno i carichi di lavoro. Perotti della Roma e Manolas del Napoli, ad esempio, si sono già infortunati. Un’ altro interrogativo riguarda il caldo. Se il campionato dovesse riprendere a giugno, si giocherebbe a temperature elevate anche in notturna. L’allenatore è certo che il fisico dei giocatori debba essere accuratamente preparato, soprattutto dopo la lunga inattività. Iachini, in più, è arrabbiato per il caso Lazio, con i giocatori che hanno già ripreso, senza potere, a giocare partitelle tre contro tre.