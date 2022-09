Dal Derby dell’Appennino a quello di Istanbul: testa all’Europa con un giorno di riposo in più

Oggi pomeriggio alle 18:00 il Basaksehir scenderà in campo in uno dei tanti derby di Istanbul, quello contro il Besiktas. I prossimi avversari della Fiorentina in Conference League se la dovranno vedere contro Dele Alli & Co., che al momento occupano la seconda posizione in classifica a quota 13 (con una partita in meno) a un punto dalla vetta. Il Basaksehir invece staziona in sesta piazza a10 punti.

Una partita di certo non facile, che porterà via energie alla squadra turca, che avrà anche un giorno di riposo in meno rispetto alla Fiorentina. Da un derby all’altro, con un giorno di differenza. 24 ore (anzi 27) che potrebbero fare la differenza.