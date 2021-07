Dal Franchi a Coverciano: la Nazionale riparte da Firenze e forse anche da Antognoni

Chiuso il suo terzo capitolo con la Fiorentina, di gran lunga il più amato e breve, Giancarlo Antognoni potrebbe comunque proseguire nel mondo del calcio ma al fianco della Nazionale di Mancini. Il gruppo azzurro, dopo la vittoria all’Europeo, ripartirà proprio da Firenze perché a inizio settembre tornano le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del prossimo anno. Appuntamento al “Franchi” per il prossimo 2 settembre, con la sfida contro la Bulgaria: secondo La Nazione potrebbe essere proprio l’occasione per il passaggio dell’ex capitano e dirigente viola tra le fila della Federazione, così da sancire in via definitiva il buon rapporto tra Firenze e la Nazionale.