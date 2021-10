Dal gol che sigillò la prima salvezza della Fiorentina ad oggi: il ritorno di Cutrone quasi un campionato e mezzo dopo

Fu proprio Patrick Cutrone la prima risorsa emergenziali del mercato di gennaio dell’era Commisso: con il suo arrivo nel gennaio 2020 la Fiorentina pensava di poter rilanciare un quasi ex grande talento, da far esplodere. L’attaccante trovò però poco feeling con la porta, se non per lo spezzone post pausa Covid che lo vide andare a segno 4 volte nel mese di luglio. Ed è da allora che per lui non era arrivato neanche un gol in Serie A, fino alla rete della liberazione di oggi. Cutrone siglò la rete del 2-0 nel match con il Torino, che sancì la salvezza matematica della Fiorentina: era il 19 luglio e a quasi un campionato e mezzo di distanza è tornato a gonfiare la rete, quella dello 0-2 momentaneo nel match vinto dall’Empoli sul campo della Salernitana.