Dal green pass per le amichevoli al Viola Village: Le novità per il ritiro di Moena

Il responsabile degli eventi dell’APT della Val di Fassa Cristoforo Debertol è intervenuto così a Radio Bruno: “Per quanto riguarda le amichevoli, in tribuna potremo ospitare al massimo 1.000 persone che per accedere dovranno essere in possesso o di green pass o di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti”.

“Per quanto riguarda il Viola Village – ha aggiunto Debertol – ci sarà anche quest’anno ma gli accessi saranno a numero chiuso con ingresso e uscita differenti. Non sarà necessaria la certificazione per accedere o il green pass”.