Dal Levico Terme alla Pistoiese Primavera: Kokorin ritrova il gol in amichevole. Nella sgambata viola ottimi Sottil e Maleh

Non ha voluto perdere tempo e ritmo Vincenzo Italiano, che ha avuto modo di testare i suoi anche in questo sabato di sosta, in un test al Centro Sportivo Astori contro la Pistoiese Primavera: gara terminata naturalmente con una larga vittoria da parte della Fiorentina e tra i marcatori c’è stato anche Aleksandr Kokorin. Un dettaglio che purtroppo fa notizia, considerata la storia del russo a Firenze: il suo acuto precedente risaliva al rigore segnato a Moena, sempre in amichevole, contro il Levico Terme. Da segnalare, come raccolto da Fiorentinanews.com, anche una doppietta di Sottil e un gran gol di Maleh, oltre ad una marcatura di Saponara. Il tecnico viola attende nei prossimi giorni i rientri dei vari nazionali per ipotizzare la formazione anti-Empoli.