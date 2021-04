Dal Liverpool al Real: Tutti pazzi per Vlahovic. Ma Commisso non molla

La fantastica stagione di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina ha acceso su di lui i riflettori di diverse big del calcio europeo, italiane e non. Ne parla il Corriere dello Sport-Stadio, che elenca anche i nomi delle squadre interessate: in Italia ci sono Milan e Roma, mentre in Europa il classe 2000 piace a Liverpool, Manchester United e Real Madrid.

Tutte queste attenzioni non scompongono Rocco Commisso, che non vuole rinunciare a Vlahovic dopo avergli dato piena fiducia all’inizio di questa stagione. La dirigenza della Fiorentina è al lavoro per blindarlo, cercando di prolungare il contratto magari anche solo per una stagione. E alzandogli l’attuale stipendio ad almeno due milioni di euro.