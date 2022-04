Si muovono voci dal Messico per quanto riguarda la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista Kery Ruiz, Nikola Milenkovic, in scadenza nel 2023, è osservato dalla Juventus come potenziale sostituto di Chiellini. In caso di partenza del serbo, la prima scelta della società viola sarà Johan Vásquez, difensore messicano in forza al Genoa. Il classe 1998 ha anche altri occhi puntati addosso in Serie A: Atalanta e Lazio lo osservano con attenzione.