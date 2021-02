Dal Pino: “Abbiamo scritto al Governo, tanti club sono pronti ad investire per costruire nuovi stadi”

Giornata importante oggi per la FIGC, dato che sono in programma le elezioni per la presidenza. Si sfidano l’attuale numero uno, Gabriele Gravina, e Cosimo Sibilia, presidente della Serie D.

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è intervenuto durante le dichiarazioni pre-voto in cui, oltre a confermare l’appoggio per Gravina, si è soffermato su un argomento, quello della costruzione di nuovi stadi, molto caro alla Fiorentina e a Commisso. Queste le sue parole: “Abbiamo scritto al Governo, tanti club hanno già investito e sono pronti a farlo. Sono miliardi pronti, generatori di PIL: il calcio non è soltanto un divertimento, ma anche un volano economico importante“.