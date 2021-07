Dal Pino: “Lontani dall’obiettivo di avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass”

All’uscita del consiglio Federale, il Presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha parlato così a riguardo della riapertura degli stadi: “Siamo ancora lontani dall’obiettivo di avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass. Il dialogo con CTS e Governo è costante perché riteniamo i vincoli attuali troppo penalizzanti per il nostro sport, che si svolge in ambienti all’aperto e con tifosi verificati al loro ingresso”.