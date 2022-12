Dal primo contratto alla prima convocazione dietro l’angolo: i passi avanti di Amatucci e Kayode

Entrambi reduci dalla prima firma su contratto da professionista, entrambi elementi anche dell’Italia Under 19 ed entrambi classe 2004: Michael Kayode e Lorenzo Amatucci sono i due volti nuovi principali, tra quelli affacciatisi al calcio dei grandi in questo insolito dicembre di (ri)preparazione. Il centrocampista in particolare ha catturato l’attenzione nelle sue prove in Romania e contro il Lugano al Franchi, sfruttando il suo fisico brevilineo e la sua tecnica. Tante le sgroppate invece per il terzino ex Gozzano. Per loro, secondo La Nazione, potrebbe arrivare la prima convocazione da parte di Italiano, che li ha chiamati spesso in causa.