Dal prodotto della cantera del Barcellona al centrocampista di proprietà dell’Inter: Una sfilza di giovani talenti sui quali la Fiorentina vuol mettere le mani

Ma Lassina Traorè dell’Ajax non è il solo giocatore giovane che la Fiorentina segue con interesse. Secondo quanto riportato da La Nazione, un altro attaccante (esterno alto) del 2001 che piace è Konrad de la Fuente, americano prodotto della Cantera del Barcellona; mentre per la difesa un altro 2001 ha impressionato per la sua qualità: Tomas Tavares, terzino di fascia sinistra che ha già una valutazione interessante e anche diverse presenze con l’Alaves in Spagna, dove è in prestito dal Benfica.

Venendo in Italia, piace Lucien Agoume, centrocampista centrale del 2002 dal doppio passaporto francese e camerunense, attualmente in prestito allo Spezia, ma di proprietà dell’Inter. Idee, insomma, per il futuro, aspettando i colpi adatti per questo mercato.