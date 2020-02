Dalbert-Biraghi, in estate lo scambio a titolo definitivo tra Fiorentina e Inter?

Cristiano Biraghi e Henrique Dalbert in estate potrebbero tramutare da temporaneo a definitivo il loro status contrattuale con, rispettivamente, Inter e Fiorentina. Entrambi sono in prestito, ma gli attuali club in cui militano hanno apprezzato il rendimento dei due terzini. I viola sono soddisfatti del brasiliano e vorrebbero riscattarlo: un’operazione da 10 milioni di valutazione che potrebbe essere convogliata in uno scambio alla pari con Cristiano Biraghi. Il laterale mancino, come si legge su fcinternews.it, sta facendo la sua parte, nonostante fosse arrivato solo come alternativa a Kwadwo Asamoah e si sia ritrovato titolare per lunghi tratti della stagione. Inoltre, è utile anche e soprattutto in chiave liste Uefa essendo un prodotto del Settore Giovanile nerazzurro. Uno scambio alla pari con relative plusvalenze che farebbe comodo a entrambi i club, che potrebbero così trattenere a titolo definitivo due giocatori che hanno avuto l’impatto atteso al momento dello scambio lo scorso agosto.