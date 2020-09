Dalbert e il suo futuro lontano da Milano. L’interessamento di un club di Serie A

Dalbert, rientrato all’Inter dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, potrebbe restare in Serie A nel corso della prossima stagione. Ieri si vociferava di sirene inglesi che lo davano partente direzione Premier League. Tuttavia l’ultima squadra a essersi interessata al brasiliano è il Sassuolo, che potrebbe stringere intorno al suo nome in caso di cessione di Rogerio. A riportare la notizia è tuttomercatoweb.com.

