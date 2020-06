Dalbert e un’altra serata da dimenticare: ma la Fiorentina può permettersi un cambio obbligato a partita?

La risposta per il momento è “sì”, ma solo perché con la ripresa della Serie A i cambi sono diventati 5 e farne uno al 46′ influisce di meno rispetto a prima. Fatto sta che in due partite su due Iachini è stato costretto a togliere dal campo Dalbert dopo la fine del primo tempo: il motivo è sempre il solito, il brasiliano paga in fase difensiva nonostante giochi da esterno a cinque e spesso si fa ammonire prestissimo. Ieri poi dal suo lato c’era Lazzari, cliente molto ostico e che rischiava di costringere la Fiorentina a restare in 10 ben prima del rosso di Vlahovic. In generale si fatica a capire l’apporto del brasiliano, che alle sofferenze in fase difensiva compensa poco davanti, soprattutto se pensiamo a cosa fanno gli altri esterni dei centrocampo a cinque della Serie A: da Gosens, Hateboer a Lazovic, Faraoni o lo stesso Lazzari. Il suo futuro resta in bilico, la Fiorentina però dovrà fare una bella riflessione prima di richiedere all’Inter il prolungamento del suo prestito per un’altra stagione o addirittura di riscattarlo.

0 0 vote Article Rating