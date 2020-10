Dalbert: “Felicissimo di tornare a giocare nel campionato francese. Sono pronto per la Champions”

L’ex terzino brasiliano della Fiorentina Dalbert, appena trasferitosi in prestito dall’Inter al Rennes, si è presentato così sui canali del club francese: “Sono felice di aver avuto questa occasione e spero di fare una buona stagione. Ho visto molte gare e parlato con Raphinha (anche lui nuovo giocatore del Rennes, ndr) prima di venire qui e ho visto una squadra che funziona bene e ho avuto buone indicazioni su città e club. Sono molto felice di essere qui, la Ligue1 mi piace molto e sono felice di giocarci nuovamente. Sono motivato e pronto a dare il massimo sia in campionato che in Champions League”.

