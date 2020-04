Dalbert, Nainggolan e una manciata di milioni: ecco il piano dell’Inter per arrivare a Chiesa

Nonostante il presidente Commisso abbia più volte ribadito che Chiesa rimarrà alla Fiorentina, le big del nostro campionato sembrano non voler desistere. Secondo quanto riporta Sport Mediaset è un duello tra Juventus e Inter quello per aggiudicarsi il gioiellino viola, con i nerazzurri al momento avvantaggiati. Conte sogna infatti di costruire un tridente con Chiesa, Lautaro Martinez e Lukaku, e per farlo sarebbe disposto anche a cambiare modulo abbandonando il suo storico 3-5-2. L’Inter ha già in mente anche il piano per convincere la Fiorentina: un pacchetto che comprende 20 milioni, Dalbert e Nainggolan. Questa dunque la proposta che il club nerazzurro vorrebbe fare alla Fiorentina, anche se la risposta sembra essere scontata. Chiesa rimarrà, perché intorno a lui Commisso vuole costruire la squadra del futuro. E quando dice una cosa, difficilmente il presidente torna cambia idea.