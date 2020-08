Dalbert o non Dalbert, c’è un possibile nuovo volto per la fascia mancina e l’upgrade da Terzic sarebbe notevole

Uno degli obiettivi del mercato della Fiorentina è quello di trovare un interprete per la fascia sinistra, uno che possa giocarsi il posto con Dalbert (se il brasiliano verrà confermato…) o diventare direttamente il titolare. Secondo Sky Sport la società viola si è interessata da vicino a Ken Sema, esterno svedese classe ’93 di origini congolesi, il cui cartellino appartiene al Watford che è retrocesso in Championship. Nell’ultima stagione Sema ha giocato in prestito all’Udinese e ha fatto molto bene con 32 presenze e 2 reti.

