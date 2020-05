Dalbert: “Penso che questo ritorno in campo sia un po’ frettoloso. Non ha senso forzare un campionato nel bel mezzo di una pandemia”

A GloboEsporte ha parlato così il terzino sinistro della Fiorentina Enrique Dalbert: “La cosa più importante è che siamo tutti al sicuro, sia la popolazione che gli atleti. Sulla questione della ripresa del campionato, non siamo sicuri se accadrà. Non ha senso forzare un campionato nel bel mezzo di una pandemia come questa. Per quanto riguarda l’allenamento, è chiaro che l’allenamento su un campo da calcio, con più spazio e un ambiente favorevole, è importante e aiuta molto l’atleta. Penso che questo ritorno sia un po’ frettoloso, ma siamo disponibili a fare quello che è il nostro lavoro”.