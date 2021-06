Dalla Copa America alla Fiorentina: il precedente che ha già portato benissimo al club viola

Va detto sottovoce e prendendolo quasi più come un gioco ma una delle ultime volte che la Fiorentina ha pescato un calciatore impegnato in Copa America era il 1991 e a Firenze arrivò Gabriel Omar Batistuta, in associazione con Diego Latorre. L’obiettivo principale doveva essere quest’ultimo, la storia invece ha raccontato tutt’altro.

La dinamica che riguarda Nico Gonzalez è simile, perché anche lui conoscerà la realtà viola dopo la Copa America, dove ad oggi è titolare nel tridente argentino di Scaloni. L’età dello sbarco sarà simile ma qui usciamo dal paragone: la storia del classe ’98 è ancora tutta da scrivere e l’auspicio è che anche lui possa rappresentare qualcosa di importante nelle pagine del club.