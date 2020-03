Dalla corte di Terim ai tanti corteggiatori italiani. Un difensore brasiliano per la Fiorentina

Con Milenkovic l’appuntamento per parlare di rinnovo di contratto è fissato per la fine della stagione, ma intanto gli occhi degli osservatori viola si sono già concentrati su diversi obiettivi difensivi. Come riporta il Corriere dello Sport, sulle tracce di Marcos do Nascimento Teixeira (23), per tutti Marcao, oggi al Galatsaray di Terim, la concorrenza è fitta: c’è l’Udinese, ma soprattutto c’è l’Atalanta che sul piatto rischia di poter mettere, a fine stagione, la partecipazione a competizioni internazionali. Il brasiliano ha un contratto fino al 2022 e strapparlo non sarà semplice: è il pilastro del reparto arretrato del club turco, uno dei pochi a cui si è rinunciato solo quando… costretti, con lo stop imposto dal giudice sportivo. Il tempo per le riflessioni non manca.