“Dalla Curva Fiesole con tutto il cuore”: non si ferma la solidarietà dei tifosi viola per la lotta contro il COVID-19

L’associazione Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord ha pubblicamente ringraziato la Curva Fiesole e i gruppi organizzati del tifo viola per pacco di mascherine ricevuto. Qualche settimana fa erano arrivati i ringraziamenti anche da parte della Misericordia di Firenze. Continuano dunque ad arrivare importanti aiuti per chi è in prima linea nell’affrontare il Coronavirus. La partita più importante ora è fuori dal rettangolo verde e i tifosi viola la stanno giocando benissimo. “Dalla Curva Fiesole con tutto il cuore…”