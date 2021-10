Dalla Fiorentina alla Premier League. Fonseca, l’ipotesi sfiorata e l’offerta da capogiro del Newcastle

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, la scorsa estate era stato avvistato a Firenze nei giorni successivi alla rescissione del contratto tra la Fiorentina e Gattuso. Accostato in quei giorni alla panchina viola, alla fine della fiera il tecnico portoghese è rimasto senza squadra alcuna, ma ben presto potrebbe accasarsi in Premier League.

Secondo quanto scrive The Telegraph, l’ex Roma avrebbe ricevuto un’offerta molto ricca da parte del Newcastle, sempre più determinato, grazie alla nuova proprietà, a dare i primi segnali forti ai propri tifosi per cominciare un progetto vincente. Lo sceicco sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto da ben 7 milioni di euro.