Dalla Lazio alla Lazio: Ribery (e la Fiorentina) alla ricerca del gol perduto

L’ultimo gol in Serie A di Franck Ribery risale alla trasferta della Fiorentina all’Olimpico contro la Lazio. Più che di una rete, si trattò di un capolavoro: slalom su Patric e Parolo, superato Acerbi e destro sul primo palo per trafiggere Strakosha. Una magia che non bastò per vincere, ma che è rimasta nella mente dei tifosi viola.

Quest’oggi, Ribery ci vuole riprovare anche per tornare a festeggiare un gol. Con prestazioni di alto livello, sembra quasi un paradosso – come si legge sul Corriere dello Sport – che il francese non abbiamo ancora segnato in questa stagione.

Fino ad oggi, l’ex Bayern ha giocato tredici partite sulle quindici a disposizione, saltando per infortunio quelle contro Sampdoria e Udinese sotto la gestione Iachini. Con Prandelli non ha perso un colpo ed ha sempre giocato, anche se difficilmente rimane in campo per tutta la partita. In totale, ha già toccato 1024′ stagionali in campo. Anche se siamo soltanto a gennaio è già stato utilizzato quasi quanto la passata stagione, quando tra infortuni e squalifiche riuscì a disputare 1424′. E’ il francese, assieme a Vlahovic, la grande speranza della Fiorentina per la sfida dell’Olimpico e per dimostrare che i tre gol all’Allianz Stadium non sono stati un caso.