Dalla leucemia al Qatar, la storia della sorella di Jovic. E Luka ricorda: “La sua malattia ha segnato la nostra vita”

A sostenere la Serbia in Qatar c’è anche la sorella del centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, Miljana. Ha avuto una vita non facilissima, perché da piccola ha dovuto sconfiggere la leucemia. Ha un grande rapporto con il fratello e spera che possa scendere in campo in questi Mondiali, dopo che per due partite è rimasto a guardare in panchina.

“Quando avevo nove o dieci anni, mia sorella si è ammalata – è il racconto di Jovic riportato da portale Hellomagazin – Ha trascorso molto tempo in ospedale e quel momento ha segnato la nostra vita. La mia famiglia era separata, mia madre e mia sorella erano in ospedale, io ero con mia padre e mio nonno e in più dovevo anche allenarmi con la Stella Rossa“.

E ancora: “Un giorno, mentre tornavo dalla partita, mio ​​padre chiamò a raccolta me, mio ​​zio e mio cugino. Non sapevamo cosa stesse succedendo, ma in seguito facemmo una grande festa. A casa, mia sorella ci ha mostrato un foglio che diceva che era guarita”.