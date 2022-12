Dalla Premiership al Qatar passando per gli Stati Uniti: il profilo del centravanti che piace a Burdisso

Nella positiva parentesi mondiale degli Stati Uniti, c’è stato un giocatore che è finito sul taccuino di Nicolas Burdisso. Il centravanti di riserva, o comunque ausiliario, della formazione di Berhalter, quel Josh Sargent che gioca nella serie B inglese con la maglia dei “canarini”, il Norwich. Anche il suo collega di reparto, il figlio di George Weah, compare tra i nomi visionati dal direttore tecnico viola, ma il suo club d’appartenenza, il Lille, potrebbe ostacolarsi alla cessione.

Il profilo di Sargent, invece, stuzzica l’appetito della dirigenza gigliata, che sta cercando un terzo attaccante come riserva di Jovic e Cabral. La punta dei canaries è stata impiegata ben tre volte in Qatar, in tutte le gare dei gironi, riuscendo anche a mettere più volte in difficoltà le retroguardie avversarie. In Championship, inoltre, vanta 9 reti in 19 presenze, condite da due assist che lo elevano tra i giovani più interessanti della sorta di ‘A2’ del Regno Unito.

Il suo passaporto, infatti, recita 20 febbraio 2000, con una valutazione (offerta da Transfermarkt) che si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che irrisoria, anche alla luce del suo contratto che scade nel 2025. Il giocatore, però, mostra una buona tenuta atletica, con i suoi 185 centimetri che lo rendono pericoloso anche sulle palle aeree.

Arrivato soltanto nell’estate del 2021 in Inghilterra, il suo approdo nel Vecchio Continente risale a tre anni prima, una volta raggiunta la maturità. Il suo Erasmus calcistico Josh l’ha fatto in Germania, con la prestigiosa maglia del Werder Brema, prima che il richiamo della Premier lo attirasse a sé. Adesso la Fiorentina ci sta pensando per rinforzare un reparto che nella prima metà di stagione ha fatto tanta fatica ad imporsi. Che possa parlare inglese la nuova macchina da gol della squadra di Italiano?