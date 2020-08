Dalla Russia alla permanenza in Italia: Badelj pronto a rimanere ancora in Serie A

Sembrava già promesso sposo alla Lokomotiv Mosca, poi l’interesse negli ultimi giorni del Torino. Così il regista ex Fiorentina Milan Badelj potrebbe rimanere a giocare ancora in Italia, con la squadra granata che è alla ricerca di un regista. In cima alla lista dei desideri di Giampaolo c’è Biglia, ma anche il croato piace e non poco. La Lazio vuole sbarazzarsene e già nei prossimi giorni Badelj potrebbe indossare la maglia granata.

