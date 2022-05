Dalla Spagna rilanciano il ritorno di De Paul in Serie A… ma non verso Firenze

Un sogno destinato probabilmente a rimanere tale, che poteva realizzarsi davvero nell’estate 2019 prima del passo indietro di Fiorentina e Udinese, sul punto di chiudere l’affare Rodrigo De Paul. L’argentino rimase anzi altri due anni in Friuli, prima di essere ceduto all’Atletico Madrid per oltre 30 milioni di euro. Una stagione tra alti e bassi per lui e le voci di un ritorno in Italia sempre attuali, riprese anche da Marca che però lo accosta all‘Inter: i nerazzurri lo volevano già in passato e potrebbero tornare alla carica, trovando un’apertura da parte dei Colchoneros. Niente Fiorentina insomma e la sensazione che i costi per De Paul si siano ormai impennati irrimediabilmente.