Dalla Spagna “spingono” per Deulofeu in Italia: “La Fiorentina lo prenderebbe dopo aver venduto Chiesa”

La Fiorentina è in corsa per Gerard Deulofeu. E’ questo quanto si apprende dal portale spagnolo Diario Sport che in un articolo ha fatto il punto sulla situazione legata al giocatore catalano. Deulofeu, giocatore del Watford, ha un contratto fino al 2023 ma potrebbe volare in Italia. Secondo il giornale spagnolo, infatti, la Fiorentina lo corteggerebbe in caso di una partenza di Federico Chiesa mentre il Napoli lo cercherebbe per rinforzarsi davanti.

#SerieA 🏆 🔀 Deulofeu está pendiente de certificar su salida a Italia en los días que restan del mercado de fichajes https://t.co/IJLApnNtEj — Diario SPORT (@sport) September 29, 2020