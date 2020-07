Dall’accostamento alla Fiorentina fino al rinnovo con il Sassuolo. De Zerbi: “Mi poteva chiamare chiunque ma sarei comunque rimasto qua”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che mercoledì ha asfaltato a domicilio la Fiorentina per 3-1, era stato accostato alla panchina viola prima del suo rinnovo con i neroverdi. Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce il tecnico ha parlato così a Sky Sport a proposito del suo futuro: “Perché ho deciso di rimanere? Sicuramente la riconoscenza ha contato, mi voleva il Sassuolo quando venivo dal Benevento retrocesso. La cosa scatenante è che questa squadra non ha dato ancora tutto, mi diverto ad allenarli. Questa è una squadra che migliora perché giovane e forte. Anche se mi avesse chiamato qualcuno sarei rimasto comunque a Sassuolo. Sono felice qua, è una società seria e non capisco dove dovrei andare”.

