Dall’addio di Pioli al non saluto social a Montella: Pezzella e un 2020 per ritrovarsi

Nell’anno nuovo la Fiorentina avrà sicuramente bisogno di una difesa più equilibrata, che torni ad essere quella vista ad inizio autunno, ben amalgamata con Milenkovic, Caceres e soprattutto Pezzella.

Il capitano, complice anche l’infortunio allo zigomo, non sta rendendo al meglio negli ultimi tempi e l’augurio è che queste vacanze possano riportarlo in campo tirato a lucido per ridare leadership e solidità alla retroguardia viola.

L’addio di Stefano Pioli, uomo con cui l’argentino era per ovvi motivi legatissimo, lo aveva certamente scosso e il naufragio delle prestazioni della squadra dall’arrivo di Vincenzo Montella, non hanno di certo aiutato Pezzella nel costruire un rapporto di un certo tipo con l’Aeroplanino, non salutato nemmeno con un classico post sui social network.

Adesso l’arrivo del combattente Iachini, un mercato che migliorerà la squadra e un obiettivo che si fa sempre più chiaro: salvarsi il prima possibile. Capitan German è pronto a lottare per la sua Fiorentina.