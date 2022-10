Dall’argentina trapelano i nomi dei preconvocati per il Mondiale: ci sono Nico Gonzalez e Martinez Quarta

Solo venerdì Lionel Scaloni, ct della nazionale argentina, farà sapere la sua lista dei giocatori preconvocati per i Mondiali, dalla quale poi ne dovrà scegliere soltanto 26. Intanto la federcalcio argentina si domanda se sia il caso di rendere pubblici i nomi oppure no, in attesa delle convocazioni ufficiali, per evitare qualsiasi tipo di polemica.

I giocatori, intanto, sembrano sapere già se il loro nome è tra i 40 preselezionati. Di sicuro c’è che Scaloni, come altri suoi colleghi, è molto preoccupato dall’ondata di infortuni nel calcio europeo che ha riguardato anche l’Albiceleste, vedi le condizioni di gente come Dybala, Paredes e Di Maria.

Così presenterà una lista di una cinquantina di nomi, e qui la stampa argentina si sbizzarrisce in ipotesi, arrivando a darne per certi 40. Fra loro ci sarebbero undici ‘italiani’, ovvero Musso dell’Atalanta, Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina, Dominguez del Bologna, Perez dell’Udinese, Dybala della Roma, Di Maria e Paredes della Juventus, Lautaro Martinez e Correa dell’Inter e Simeone del Napoli.

A riportarlo è l’ANSA.