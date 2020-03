Dall’Austria alla Fiorentina: la storia del jolly Igor. E il futuro…

In poco meno di sette mesi la carriera – e per certi versi anche la vita – di Igor è cambiata totalmente. Un salto di qualità dirompente, che ha portato questo ragazzone brasiliano dall’Austria Vienna alla Fiorentina, via SPAL. Nativo di Bom Sucesso, il difensore classe ’98 è arrivato a Firenze nel rush finale del mercato invernale in prestito biennale con obbligo di riscatto (6.5 milioni di euro il costo totale dell’operazione). Un acquisto che ha colto in molti di sorpresa, ma su cui in realtà i dirigenti della Fiorentina lavoravano già da un mese.