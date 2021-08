Dalle Mura: “Il gruppo della Fiorentina è pieno di ragazzi che aiutano. Penso a Venuti o Saponara, ci danno tantissimi consigli”

Al sito ufficiale della Fiorentina hanno raccontato le proprie emozioni sul ritiro di Moena i giovani aggregati alla Prima Squadra di Vincenzo Italiano. Queste le parole del difensore Christian Dalle Mura: “Sicuramente è una bella esperienza è il massimo a cui possa aspirare un ragazzo della nostra età, e si impara tanto sia a livello umano che a livello calcistico, stare a contatto 24 ore al giorno con atleti professionisti è una grande emozione, e speriamo ce ne siano altre”.

E ancora: “Se avessi solo pensato cinque anni fa che sarei andato a Moena non ci avrei mai creduto perché è un salto importante, anche se è il sogno di ogni ragazzo. E’ un punto di partenza, comunque. Cinque anni fa giocavamo a calcetto. Anche l’anno scorso ho lavorato con grandi difensori in Prima Squadra e ogni giorno è una grande fortuna potermi allenare con loro. Questo è un gruppo pieno di ragazzi che ci aiutano. Penso a uno come Venuti, che ci aiuta sempre nello spogliatoio, e anche Saponara che dà tanti consigli”.