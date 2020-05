Dalle Mura: “La notte della prima convocazione ho dormito poco. Ecco chi è il mio giocatore preferito della Fiorentina attuale”

Christian Dalle Mura, difensore centrale della Fiorentina Primavera che è già stato convocato in Prima Squadra prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, si è raccontato sui social della società viola. Queste le sue parole: “La notte della prima convocazione ho dormito poco: non potevo ricevere regalo migliore per i miei 18 anni. Il mio giocatore preferito della Fiorentina attuale? Pezzella. La vittoria contro la Juventus per 4-2 è stata la partita più bella che ho visto dal vivo. Oltre al calcio, mi piace molto anche la pallavolo. Il social network che uso di più è Instagram. La celebrità che mi piacerebbe incontrare è Andrea Pirlo. Il sogno più grande? Vincere un Mondiale“.