Dalle Mura verso la permanenza in viola. Decisiva la volontà di Italiano per trattenere il giovane difensore della Fiorentina

In una difesa in cui i punti cardine sono davvero pochi, mister Italiano cerca di far chiarezza nella retroguardia della sua Fiorentina. Come ha riportato sulle sue pagine La Nazione, Christian Dalle Mura, giovanissimo difensore classe 2002, dovrebbe andare verso la sua permanenza in viola.

Cosenza e Reggina (squadra in cui ha giocato la passata stagione) sarebbero interessate al calciatore, magari con la formula del prestito, ma Vincenzo Italiano non vuole privarsi del giovane difensore almeno fino a gennaio.