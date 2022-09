Dall’esclusione all’improvvisa svolta: il jolly Ranieri cerca la propria dimensione alla Fiorentina

L’ultimo giorno di mercato la Fiorentina ha salutato Nastasic e promosso Ranieri in pianta stabile nella rosa viola. Non che il classe ’99 ligure non facesse già parte del gruppo di Italiano, anzi. Senza mancare di rispetto a nessuno però si può sottolineare come stesse rimanendo a Firenze di fatto per non perdere un elemento disponibile nella lista dei 25 giocatori della Serie A. Non solo, se Gollini avesse avuto i requisiti per rientrare nel novero dei ‘cresciuti nel vivaio‘, il calciatore avrebbe lasciato Firenze, salvo sorprese. Ranieri è cresciuto nel vivaio della Fiorentina e per questo è un componente ‘comodo’ nel gruppo viola. Il difensore mancino tuttavia non era stato riaccolto con squilli di tromba dopo il prestito alla Salernitana. Ranieri è arrivato a Moena in ritardo, effettuando dei test fisici e allenamenti personalizzati, non trovando poi mai spazio nelle amichevoli della Fiorentina.

Adesso però le prospettive del calciatore sono in un attimo cambiate. Poiché gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, in una stagione particolare, lunga e logorante come quella in corso, ora il giocatore troverà spazio. L’infortunio di Milenkovic e la squalifica di Igor per la gara col Riga in Conference League aprono inaspettatamente scenari diversi per il calciatore. Ranieri è un terzino sinistro che col tempo ha imparato a giocare sia centrale a 3 che quinto o quarto sempre a sinistra in mediana. Talvolta in Primavera ha agito pure da difensore centrale in una difesa a quattro.

‘Ranieri si è guadagnato questa possibilità’ ha detto di recente Italiano, prima della sfida con la Juventus. Ora solo il campo potrà dire se ci sia effettivamente fiducia nel calciatore, considerato dalla Fiorentina a tutti gli effetti l’elemento che va a sostituire Nastasic nel pacchetto dei difensori centrali. Italiano darà un’occasione a Ranieri col Riga, in una situazione di emergenza come quella attuale della difesa viola, il giocatore ritroverà la maglia viola dopo tanto tempo e starà a lui dimostrare di esserne all’altezza.