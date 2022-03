Damascelli: “Fiorentina come il Torino, gioca solo due partite all’anno”

Un commento molto particolare e anche molto riduttivo sulla Fiorentina. E’ quello scritto dal giornalista Tony Damascelli su Il Giornale: “Un autogol. Dopo novanta minuti non pervenuti, la Juve porta via pieno, grazie al disgraziato Venuti. Il risultato non ha altre spiegazioni valide, a parte il solito repertorio sul carattere e la voglia fino alla fine. La solita Juve, palla a Vlahovic sperando chissà che. La solita Fiorentina che, come il Toro, gioca due partite all’anno, quelle contro la Juve”.

In realtà quest’anno la storia è cambiata tantissimo per i viola. Qualcuno lo dica a Damascelli per cortesia.