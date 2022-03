D’Ambrosio: “Ci è mancata cattiveria contro la Fiorentina. Con i viola i tre punti sarebbero stati fondamentali”

Il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio commenta a DAZN il pareggio ottenuto contro la Fiorentina per 1-1: “Amaro in bocca dopo la vittoria del Napoli di oggi? A prescindere dalla partite delle altre squadre noi giochiamo sempre per vincere. Abbiamo avuto le nostre occasioni contro la Fiorentina nel secondo tempo ma non abbiamo concretizzato. Ci manca un po’ di determinazione e cattiveria in più”.

Poi aggiunge: “Per come ci alleniamo e andiamo in campo diamo sempre tutto. Oggi tre punti sarebbero stati fondamentali. Con un pizzico di cattiveria in più le partite a casa le porti”.