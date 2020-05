Damiani a FN: “Chiesa prolungherà il contratto e rimarrà altri due anni. Merita di essere il capitano della Fiorentina”

Sempre nel corso della sua intervista per Fiorentinanews.com, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato anche del reparto offensivo viola:

In attacco Vlahovic e Cutrone, ma c’è anche la voglia di vedere di nuovo un grande bomber con la maglia viola. Pensa che la Fiorentina cercherà un profilo del genere?

“La Fiorentina in attacco ha giocatori giovani e validi, quindi vale la pena dare fiducia a loro. Senza mai dimenticare la presenza di Ribery, che quando tornerà darà un grande contributo. Di conseguenza sono abbastanza sicuro che gli investimenti di Commisso non andranno su un altro attaccante”.

La questione legata a Castrovilli e Chiesa è sempre al centro dell’attenzione. Se il primo ha appena iniziato il suo percorso di crescita, c’è invece qualche dubbio in più sulla permanenza del secondo. Cosa succederà?

“Penso che Chiesa possa allungare il contratto con la Fiorentina, ovviamente con una cifra importante sul tavolo. Potrà fare ancora due anni con la maglia viola e merita di indossare la fascia di capitano. Solo passato questo periodo magari andrà altrove”.

Vorrei chiudere con un suo personale giudizio su Pradè: in estato è stato bocciato da molti, mentre a gennaio ha svolto un lavoro più che discreto. Come valuta il direttore sportivo della Fiorentina?

“Pradè è un grande porofessionista. Lo conosco dai tempi della Roma, abbiamo fatto tante trattative insieme. Penso sia giusto dargli fiducia, perché ha fatto bene in passato e farà altrettanto in estate. Quello composto da Commisso, Barone è Pradè è un team molto valido per costruire una squadra di livello”.