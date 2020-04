Damone: “Siamo molto grati a Commisso per l’iniziativa: Careggi ha ricevuto 1.8 milioni di euro in totale”

Il direttore generale dell’Ospedale di Careggi di Firenze Rocco Damone questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per raccontare la situazione che si sta vivendo a causa del Coronavirus nel capoluogo toscano. Queste le sue parole: “Attualmente la situazione in Toscana sembra essere sotto controllo, i numeri di quest’oggi ce lo confermano. Voglio comunque rivolgermi ai fiorentini per invitarli di continuare a restare a casa. Cosa ha fruttato la raccolta fondi della Fiorentina? Grazie alla società viola l’azienda ha potuto comprare circa 14.000 kit sierologici e tutta una serie di strumenti per studiare le ecografie: si tratta di tutta una serie di attrezzature per RX pettorali, uno aiuto enorme al nostro lavoro. Siamo molto grati alla Fiorentina e a Commisso per l’iniziativa che hanno saputo tirare su in pochi giorni. il denaro raccolto con “Forza e cuore” ha dato una grande mano a tutta la comunità. Fino al momento abbiamo avuto 1,8 milioni di euro di donazioni, provenienti da piu parti, e stiamo cercando di sfruttarle al massimo per garantire la sicurezza dei nostri operatori e per curare meglio tutti i pazienti ricoverati. Quando sarà possibile tornare a giocare a calcio? Sinceramente non so se si tornerà a parlare di calcio giocato in tempi brevi, adesso serve spirito di collaborazione da parte di tutti per evitare di vanificare in poco tempo tutto quanto fatto di positivo nelle ultime settimane”.