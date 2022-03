Daspo per un giovane tifoso dopo Fiorentina-Juventus

Mercoledì scorso, 2 marzo 2022, nel corso di Fiorentina-Juventus, la Polizia di Stato ha denunciato un tifoso viola per il reato di lancio di oggetti e materiale pericoloso in occasione di una manifestazione sportiva. Nei suoi confronti il Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso un DASPO di 1 anno, durante il quale non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio.

Secondo quanto riporta FirenzePost, si tratta di un incensurato fiorentino di 20 anni il quale, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della DIGOS di Firenze, avrebbe lanciato un oggetto – verosimilmente un accendino – dalla curva Ferrovia verso il settore ospiti dello stadio.

Subito dopo l’episodio, avvenuto nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita, la DIGOS ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio riuscendo così ad identificare il 20enne ritenuto l’autore del gesto. Il giovane è stato successivamente rintracciato dai poliziotti in curva Ferrovia.