Date e orari delle prossime partite della Fiorentina: con il Milan alle 15 di domenica, poi in campo per due lunedì di fila contro Roma e Sampdoria

Sono uscite da poco date e orari della 35°, 36 ° e 37° giornata di ritorno di Serie A. Calendario particolare per la Fiorentina che, dopo aver giocato domenica 1 maggio in casa del Milan, scenderà in campo per due volte consecutive di lunedì, al ‘Franchi’ contro la Roma il 9 maggio alle 20:45, e al ‘Ferraris’ contro la Sampdoria il 16 maggio alle 18:30.

Di seguito lo schema riassuntivo:

16a giornata: Milan-Fiorentina, domenica 1° maggio, ore 15:00.

17a giornata: Fiorentina-Roma, lunedì 9 maggio, ore 20:45.

18a giornata: Sampdoria-Fiorentina, lunedì 16 maggio, ore 18:30.