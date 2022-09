Date uno psicanalista a questa Fiorentina… O forse basterebbero idee nuove

La Gazzetta dello Sport fa il punto dopo il pareggio della Fiorentina al Franchi contro il Riga nella prima partita della fase a gironi di Conference. La trama è la stessa, vista e rivista: la Viola parte a mille ma non trova il gol. Quando lo trova, poi, un errore che costa caro e compromette il resto del match.

Anche perché dopo il gol di Ilic il Riga si è chiuso dietro in attesa di un pareggio insperato che alla fine è arrivato. A questa Fiorentina, a Vincenzo Italiano, serve uno psicanalista per capire cosa succede. O forse basta qualche idea nuova per provare a dare un dinamismo diverso,