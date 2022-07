Davanti sarà lotta per l’unico posto disponibile: l’arrivo di Jovic potrebbe aver ribaltato le gerarchie, ma…

Sarà una lotta serrata quella per l’unico posto a disposizione nell’attacco della Fiorentina. Ancora una volta Italiano sembra deciso a voler ricominciare dal 4-3-3 per la squadra viola che sarà e, come riferimento offensivo, la scelta sarà tra Jovic e Cabral. Il serbo è arrivato da poco a Firenze, ma la sua fama da bomber (da ritrovare) potrebbe già aver cambiato le gerarchie nella testa dell’allenatore viola.

Dal canto suo, Cabral, non ha alcuna intenzione di cedere il passo e vorrà ritrovarsi dopo i primi sei mesi di ambientamento a Firenze. Parole d’ordine gol. Vincenzo Italiano dovrà in primis recuperare i suoi due attaccanti per avere un reparto offensivo prolifico. Lo spazio non mancherà, adesso la parola passa al campo. A scriverlo è La Nazione.