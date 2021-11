D’Aversa ora è a rischio esonero e Ferrero ha in lista un ex tecnico viola per la panchina della Sampdoria

Momento di riflessione per la Sampdoria, che dopo la sconfitta di oggi contro il Bologna sta pensando se esonerare o meno il tecnico Roberto D’Aversa. La società del presidente Massimo Ferrero sta facendo le opportune valutazioni anche sui possibili nomi in lista a cui affidare la panchina.

I profili in questione sono quelli dell’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini e Marco Giampaolo, e per entrambi si tratterebbe di un ritorno da allenatori in blucerchiato. Niente però è ancora deciso, la Sampdoria prosegue nei suoi ragionamenti.