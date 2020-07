D’Aversa polemico: “Tutti sanno quello che è successo anche nella partita contro la Fiorentina”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, tornando anche su alcuni episodi dubbi che hanno caratterizzato alcune partite dei ducali. Tra queste anche quella contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto il tecnico dei crociati: “Siamo stati bravi a non farci influenzare da quanto successo nel momento clou del campionato, vedi le partite con Inter, Hellas Verona, Roma, Fiorentina, dove tutti sanno cosa è successo. Senza crearsi alibi e continuando a lavorare per portare a casa il risultato”.

0 0 vote Article Rating