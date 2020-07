D’Aversa: “Sono molto rammaricato per il primo tempo contro la Fiorentina. Se si son per 4 partite di fila..”

Durante la conferenza stampa della vigilia del derby contro il Bologna, sfida valida per il trentaduesimo turno du Serie A, Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa è tornato a parlare della sfida persa domenica scorsa contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Queste le sue parole: “Se si analizzano queste quattro sconfitte, il rammarico lo posso avere per il primo tempo della gara con la Fiorentina o per alcuni errori commessi anche a Roma dove eravamo passati in vantaggio e penso che, in altri momenti, il risultato lo avremmo portato a casa mentre adesso stiamo facendo un po’ di fatica soprattutto in quelle caratteristiche che ci hanno contraddistinto in questo campionato e ci hanno portato a fare 39 punti. Quello che dobbiamo far noi è ragionare non su tutti quegli episodi e quelle situazioni che sono successe in queste quattro partite ma concentrarci sul fatto che sia in fase difensiva che in fase offensiva stiamo facendo meno di quello che eravamo abituati fare. Non dobbiamo ragionare sul nostro compagno che può risolvere le situazioni in entrambe le fasi ma dobbiamo essere noi propositivi e cercare di risolverla ragionando sempre da squadra e non in maniera egoistica. Cercare di fare qualcosa in più. Se si son perse quattro partite vuol dire che qualcosa è venuto meno”.

